Яремчук зацікавив Вест Гем та Вольфсбург

Роман Яремчук може змінити клуб

Нападник збірної України і Гента Роман Яремчук потрапив у сферу інтересів Вест Гема і Вольфсбурга.

Про це овідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Трекка.

Гент просить за Яремчука 25-30 мільйонів євро, які не відлякують Вест Гем. Англійський клуб в даний момент займається пошуком заміни Себастьяну Аллеру, який взимку пішов в Аякс.

Що стосується Вольфсбурга, то клуб вже готує перше речення по 25-річному українцю.

Яремчук в минулому чемпіонаті Бельгії забив за Гент 20 голів і віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Яремчук увійшов у ТОП-5 найкращих гравців першого раунду Євро-2020.