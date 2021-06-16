 Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

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Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
19 червня, 2021

Португалія - Німеччина
Альянц Арена, Мюнхен

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У суботу 19 червня Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбудеться поєдинок 2-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Португалії та Німеччини.

Португалія

Португальці в першому турі не без питань переграли команду Угорщини, підсумкові цифри на табло не повинні вводити в оману, оскільки матч для чинних чемпіонів Європи вийшов непростим. Але три очки були здобуті, а це значить, що з великою часткою ймовірності ми побачимо Кріштіану Роналду і компанію в плей-оф.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Німеччина

Багаторічний головний тренер збірної Німеччини покине свій пост після Євро-2020, тому можна собі уявити, наскільки Йоахім Лев мотивований на успіх. Втім, в першому турі закласти основи майбутнього тріумфу не вдалося: Бундестім зазнала поразки з мінімальним рахунком від команди Франції, не вразивши при цьому рівнем продемонстрованого футболу. Не віриться в те, що німецька збірна провалить другий великий турнір підряд. Тим більше, що в матчі проти збірної Франції все було не зовсім безнадійно. Якщо німці будуть більш уважні до реалізації моментів, ніж угорці, то доб'ються потрібного результату.

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Чемпіонати Європи

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Історія протистоянь

Із 18 зустрічей між цими командами німці виграли десять поєдинків, а португальці - лише три.

Цифри та факти

• Німці тричі вигравали чемпіонат Європи - в 1972, 1980 і 1996 роках - і ще три рази грали в фіналі;

• Роналду з 11 голами став найкращим бомбардиром фінальних турнірів Євро;

• У шести домашніх матчах з португальцями Німеччина домоглася трьох перемог при двох нічиїх і одній поразці;

• До перемоги на Євро-2016 збірна Португалії не вигравала великі турніри;

• Роналду - рекордсмен за кількістю матчів у фінальних стадіях Євро (22) і найкращий бомбардир Євро з урахуванням кваліфікації (42 голи);

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори більше вірять у перемогу збірної Німеччини. На їхній тріумф у матчі можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Перемогу Португалії оцінюють у 3,35.

Прогноз Чемпіона

Нічия 2:2

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