 Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 09:41 1378 0
Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
15 червня, 2021

Угорщина - Португалія
Пушкаш-Арена, Будапешт

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У вівторок 15 червня Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена відбудеться поєдинок 1-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Угорщини та Португалії.

Угорщина

Збірна Угорщини навела чимало галасу на Євро-2016, вийшовши з першого місця в групі, але поступившись у першому ж етапі плей-оф. На тому турнірі угорська команда змогла відібрати очки і у португальців, зігравши з ними внічию 3:3. Правда, відтоді пройшло чимало часу і варто визнати, що Угорщина стала слабшою. У відбірковому циклі до Євро-2020 угорці стали лише четвертими в групі, але перемоги над Болгарією та Ісландією дозволили команді потрапити до фінальної частини турніру. Ось тільки, подальші перспективи цієї команди вельми туманні, особливо у "групі смерті".

Заявка команди

Воротарі: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академія).

Захисники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ендре Ботко (Ференцварош), Оттіло Фіоло (Фехервар), Сільвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омонія), Герге Ловренчіч (Ференцварош), Віллі Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академія), Оттіло Солоі (Фенербахче).

Півзахисники: Томаш Чері (Мезекевешд), Даніель Гоздог (Гонвед), Філіп Холендер (Партізан), Ласло Кляйнхайслер (Осіек), Адам Нодь (Брістоль Сіті), Лоік Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давід Шігер (Ференцварош), Домінік Собослаі (Лейпциг).

Нападники: Янош Хан (Пакш), Неманья Ніколіч (Фехервар), Роланд Шоллоі (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солоі (Майнц), Кевін Варга (Касімпаша), Роланд Варга (МТК).

Португалія

Національна збірна Португалії є чинним чемпіоном Європи. Після того турніру команда Фернанду Сантуша змогла виграти Лігу Націй, вилетіти на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу в Росії, і зайняти другий рядок у групі в кваліфікації до Євро-2020, поступившись  Україні. До того ж португальці потрапили до дуже тяжкої групи, де крім угорців їм протистоятимуть німці і французи. Втрачати очки в матчі проти головного аутсайдера квартету гості не мають ніякого права.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Чемпіонати Європи

Угорщина зіграє у фінальній стадії Євро вдруге поспіль. Попередній чемпіонат Європи у Франції став для неї першим з 1972 року.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1964)

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Історія протистоянь

Збірні Португалії та Угорщини 13 разів зустрічалися одна з одною. У 9 матчах перемога дісталася португальцям і 4  рази Угорщина змогла зачепити нічийний результат.

Цифри та факти

• Португалія жодного разу не програла в 13 матчах з Угорщиною (В9 Н4) при різниці м'ячів 30:10;

• Роналду забив в кваліфікації 11 голів. На один менше, ніж найкращий бомбардир відбіркового циклу нападник збірної Англії Гарі Кейн;

• На Євро-2016 команди зіграли в Ліоні 3:3;

• Португалія виграла в Угорщини всі три матчі в Будапешті.

• Статистика Угорщини в фінальних стадіях Євро: В2 Н2 П4.

• Угорці двічі доходили до фіналу чемпіонату світу. На ЧС-1938 у Франції вони поступилися італійцям, а на ЧС-1954 Швейцарії програли ФРН.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Португалії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,70.

Поставити на перемогу збірної Угорщини, можна за - 5,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії 2:0

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