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, Чемпіонат Європи 2020, Група D 14 червня, 2021 Шотландія - Чехія Гемпден Парк, Глазго

У понеділок 14 червня о Глазго на стадіоні Гемпден Парк відбудеться поєдинок 1-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Шотландії та Чехії.

Шотландія

Збірна Шотландії не змогла пробитися на чемпіонат Європи через основну кваліфікацію, ставши третьою у своїй групі, поступившись Бельгії та Росії. Проте, шотландцям пощастило взяти участь в стикових матчах Ліги Націй, де вони спершу переграли по пенальті Ізраїль, а потім виявилися сильнішими Сербії, також в серії одинадцятиметрових ударів. Шотландці востаннє брали участь на великих турнірах ще у 20-му столітті. Але, навіть не дивлячись на те, що одним зі стадіонів, що прийматимуть матчі Євро-2021, є арена в Глазго, рівень шотландської збірної не дозволяє їй розраховувати на хороший результат турніру.

Заявка команди

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Девід Маршалл (Дербі Каунті), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Стівен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Енді Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Арсенал).

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Крісті (Селтік), Джон Флек (Шеффілд Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Девід Тернбулл (Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Ліндон Дайкс (Квінз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтік), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевін Нісбет (Хіберніан).

Чехія

Національна збірна Чехії, на відміну від свого майбутнього суперника, не зазнала особливих проблем у відбірковому циклі і зайняла другу сходинку в групі, поступившись англійцям шість очок, але обігравши їх в домашній зустрічі з рахунком 2:1. Чехи вкрай непередбачувані у своїх матчах і вони часто чергують перемоги з поразками. Минулого року збірна Чехії двічі зустрічалася з Шотландією в рамках Ліги Націй і обидва рази перемагала команда з берегів Британії. Чи зможуть чеські футболісти перервати цю серію в матчі Євро ми побачимо уже зовсім скоро.

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Чемпіонати Європи

Шотландія двічі грала у фінальній стадії Євро: 1992 і 1996 роках. На цих турнірах команда виграла по одному матчу, але далі групового етапу не пройшла.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (1992, 1996)

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Історія протистоянь

Команди регулярно зустрічалися останнім часом, в тому числі восени 2020 року в рамках Ліги націй УЄФА. Шотландці виграли обидва матчі.

Збірна Чехії двічі перемогла Шотландію у відбірковому циклі ЄВРО-2000 - 2:1 на Селтік Парк і 3:2 в Празі. А от у фінальних стадіях великих турнірів команди раніше не зустрічалися.

Цифри та факти

• Євро-2020 року - перший великий турнір для Шотландії після ЧС-1998 у Франції.

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко.

• Збірна Шотландії перемогла в трьох попередніх матчах проти Чехії.

• Збірна Чехії/Чехословаччини шість разів грала на Гемпден Парк (Н1 П5)

• Статистика Шотландії в фінальних стадіях Євро: В2 Н1 П3

• Шотландці ніколи не проходили далі першого раунду в фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи.

Прогноз букмекерів

Шанси збірних Шотландії та Чехії на перемогу на думку букмекерських контор приблизно однакові. На перемогу Шотландії можна поставити з коефіцієнтом 3,00, а тріумф Чехії оцінюють у 2,75. Нічия - 3,05.

Прогноз Чемпіона

Нічия 1:1