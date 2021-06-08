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Чемпіонат Європи 2020, Група С 13 червня, 2021 Австрія - Північна Македонія стадіон Національний, Бухарест

У неділю 13 червня в Бухаресті на стадіоні Національний відбудеться поєдинок 1-го туру групи C чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться суперники збірної України національні команди Австрії і Північної Македонії.

Австрія

Національна збірна Австрії досить впевнено пройшла через відбірковий цикл, зайнявши другу сходинку у своїй групі. Вище виявилися міцні поляки, а такі команди, як Північна Македонія і Словенія поступилися Австрії п'ять пунктів. Свого майбутнього суперника під час кваліфікації австрійці обіграли двічі з результатами 2:1 і 4:1. Франко Фода зібрав дуже боєздатну команду, якій під силу не вдарити в бруд обличчям на майбутньому турнірі.

Заявка команди

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Північна Македонія

Національна збірна Північної Македонії вперше в своїй історії зіграє у фінальній частині великого турніру. Це стало можливим завдяки перемозі в стикових матчах Ліги Націй, де македонці спершу обіграли збірну Косово з рахунком 2:1, а потім мінімально переграли Грузію. 2021 року Північна Македонія також зуміла піднести сенсацію, обігравши Німеччину на виїзді з рахунком 2:1. Ось тільки, повторити цей результат на Євро команда навряд чи здатна. Не маючи досвіду виступів на великих турнірах, Північна Македонія є головним аутсайдером квартету C.

Заявка команди

Воротарі: Столе Дімітрієвский (Райо Вальекано), Даміан Шишковский (Докса), Рісто Янков (Работнічкі).

Захисники: Стефан Ристовский (Динамо Загреб), Дарко Велковский (Ріека), Вісар Мусліу (Фехервар), Езгіян Аліоский (Лідс), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Ристевский (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).

Півзахисники: Аріан Адемі (Динамо Загреб), Бобан Ніколов (Лечче), Еніс Бардхі (Леванте), Еліф Елмас (Наполі), Стефан Спіровский (АЕК), Тихомир Костадінов (Ружомберок), Ферхан Хасані (Партизані), Даніель Аврамовский (Кайсериспор), Марджан Радеский (Академія Пандєва).

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа), Александр Трайковский (Мальорка), Іван Тричковский (АЕК), Влатко Стояновский (Шамблі), Дарко Чурлінов (Штутгарт), Мілан Ристовский (Спартак Трнава), Крсте Велкоский (Сараєво).

Чемпіонати Європи

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро.

Найкращий результат на Євро: груповий етап (2008, 2016)

Північна Македонія вперше грає у фінальній стадії великого турніру.

Найкращий результат на Євро: не грала

Історія протистоянь

До відбіркового циклу Євро-2020 суперники не зустрічалися. У кваліфікації збірна Австрії двічі перемогла і фінішувала другою в групі G з 19 очками. Македонці посіли третє місце, набравши на п'ять очок менше.

Цифри та факти

• У фінальну стадію Північна Македонія пробилася через Лігу націй УЄФА-2018/19;

• На Євро-2016 збірна Австрії фінішувала на останньому місці в групі F;

• Північна Македонія стала 35-ю збірною, яка пробилася у фінальну стадію Євро;

• Найкращий результат збірної Австрії на міжнародній арені - третє місце на чемпіонаті світу 1954 року у Швейцарії;

• Збірна Північної Македонії завершила відбірковий цикл з мінусовою різницею забитих і пропущених м'ячів - 12:13;

• На Євро-2020 австрійці вийшли з другого місця в групі G, де фінішували слідом за поляками.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Австрії явним фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,54. На перемогу Північної Македонії можна поставити з коефіцієнтом - 7,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Австрії 2:0