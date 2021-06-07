 Бельгія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Бельгія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Вчора 23:53 492 0
Бельгія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В
12 червня, 2021

Бельгія - Росія
Газпром Арена, Санкт-Петербург

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

В суботу 12 червня в Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена відбудеться поєдинок 1-го туру групи B Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Бельгії та Росії.

Бельгія

Збірну Бельгії цілком можна розглядати в ролі одного з головних фаворитів майбутнього турніру. На відбірковому етапі команда Роберто Мартінеса виграла в 10 матчах з 10 із загальним рахунком 40:3. Одним із суперників бельгійців була збірна Росії, яку "червоні дияволи" обіграли з рахунком 3:1 вдома і 4:1 на виїзді. Немає ніяких сумнівів у тому, що національна збірна Бельгії зможе домогтися перемоги в першому ж матчі фінальної стадії чемпіонату Європи.

Заявка команди

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Росія

Національна збірна Росії вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з другого рядка в групі, обійшовши найближчого переслідувача, в особі збірної Шотландії, аж на 6 очок. Однак, з такими командами, як Бельгія, росіяни не можуть грати на рівних. Навіть фактор домашнього поля не допоможе росіянам уникнути поразки в майбутній зустрічі.

Заявка команди

Воротарі: Юрій Дюпін (Рубін), Матвєй Сафонов (Краснодар), Антон Шунін (Динамо).

Захисники: Гєоргій Джикія (Спартак), Ігор Дівєєв (ЦСКА Москва), Маріо Фернандес (ЦСКА Москва), Юрій Жирков (Зеніт), В'ячеслав Караваєв (Зеніт), Фьодор Кудряшов (Антальяспор), Андрєй Сємьонов (Ахмат).

Півзахисники: Дмітрій Барінов (Локомотів Москва), Ріфат Жемалетдінов (Локомотів Москва), Максім Мухін (Локомотів Москва), Алєксандр Головін (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Данііл Фомін (Динамо), Роман Зобнін (Спартак Москва), Алєксєй Іонов (Краснодар), Далер Кузяєв (Зеніт), Андрєй Мостовой (Зеніт), Магомед Оздоєв (Зеніт), Дєніс Макаров (Рубін), Алєксєй Міранчук (Аталанта), Дєніс Черишев (Валенсія).

Нападники: Артьом Дзюба (Зеніт), Антон Заболотний (Сочі), Алєксандр Соболєв (Спартак Москва).

Чемпіонати Європи

Бельгійці грають на Євро вдруге поспіль і вшосте в цілому.

Найкращий результат на Євро: друге місце (1980)

Збірна Росії вп'яте поспіль виступає на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/2 фіналу (2008)

Історія протистоянь

Команда Роберто Мартінеса двічі перемогла росіян у відбірковому циклі і продовжила безпрограшну серію проти Росії до семи матчів (В5 Н2)

Цифри та факти

• У кваліфікації Євро-2020 Бельгія виграла всі десять матчів в групі I;

• Росія вийшла на Євро-2020 з другого місця у відбірковій групі I слідом за Бельгією;

• Збірна Бельгії стала найрезультативнішою командою у відбірному циклі Євро-2020 з 40 голами в десяти матчах;

• На Євро-2016 збірна Росії зайняла останнє місце в групі В, набравши одне очко;

• Перемога з рахунком 9:0 над Сан-Марино, здобута 10 жовтня 2019 року, стала для бельгійців найбільшої на чемпіонатах Європи з урахуванням кваліфікації;

• Статистика матчів збірної Росії в Санкт-Петербурзі з 1992 року: В10 Н1 П3;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Бельгії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає - 1,85. На перемогу Росії можна поставити з коефіцієнтом - 4,65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії 3:0

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