 Данія - Фінляндія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Данія - Фінляндія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Сьогодні 21:19 59 0
Данія - Фінляндія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В
12 червня, 2021

Данія - Фінляндія
Стадіон Паркен, Копенгаген

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У суботу 12 червня в Копенгагені на стадіоні Паркен відбудеться поєдинок 1-го туру групи B чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться національні збірні Данії та Фінляндії.

Данія

Збірна Данії змогла пробитися на прийдешній Євро з другого рядка в групі кваліфікації, поступившись Швейцарії лише одним пунктом. Варто відзначити, що команда Харейде не поступиться ні в одному матчі відбіркового циклу, здобувши чотири перемоги і чотири нічиї. За останні роки данці сильно виросли в класі і зараз їх точно не можна недооцінювати. На Євро-2020 Данія точно здатна здивувати багатьох, почавши з впевненої перемоги в домашньому поєдинку.

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Фінляндія

Національна збірна Фінляндії стала справжньою сенсацією відбіркового циклу. В історії фінів ще немає виступів у фінальних стадіях великих турнірів. Але, зайнявши другу сходинку в групі, де їм протистояли Італія, Греція, Боснія, Вірменія і Ліхтенштейн, команда Маркку Канерви зможе показати свої сили на такому високому рівні. Проте, чекати багато від фінської команди не варто, адже сам факт потрапляння сюди є для неї величезним святом.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Градецьки (Баєр), Йессе Йоронен (Брешія), Анссі Яаккола (Брістоль Роверс).

Захисники: Паулус Араюурі (Пафос), Деніел О'Шонессі (ХіК), Йоона Тойвіо (Хекен), Лео Вяйсянен (Елфьсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Роберт Іванов (Варта), Йере Уронен (Генк), Ніколай Алхо (МТК), Юкка Райтала (Міннесота Юнайтед), Пюрю Сойрі (Есб'єрг).

Півзахисники: Глен Камара (Рейнджерс), Роберт Тейлор (Бранн), Робін Лод (Міннесота Юнайтед), Йоні Кауко (Есб'єрг), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Ларісса), Фредрік Єнсен (Аугсбург), Лассі Лаппалайнен (Монреаль).

Нападники: Йоел Похьянпало (Уніон), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).

Чемпіонати Європи

Данія вдев'яте  вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Фіни дебютують у фінальній частині чемпіонату Європи.

Історія протистоянь

У 22 матчах з фінами данці зазнали лише однієї поразки (В15 Н6). Єдиний програш (1:2) припав на контрольний матч в лютому 2000 року.

Цифри та факти

• Збірна Фінляндії - 34-а учасниця чемпіонату Європи за всю його історію;

• Данія - одна з п'яти команд, які вийшли на Євро-2020 без жодної поразки у відбірковому циклі. Чотири інших - це Бельгія, Італія, Іспанія та Україна;

• Фіни не виступали на чемпіонатах світу. Євро-2020 року - їх перший великий міжнародний турнір;

• Данія пробилася на ЄВРО-2020 року, посівши друге місце в групі D слідом за Швейцарією;

• Команда Маркку Канерви виграла шість з десяти матчів у кваліфікації Євро-2020 (В6 П4) і посіла друге місце в групі J після Італії;

• Данія виграла ЄВРО-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори прогнозовано вважають збірну Фінляндії аутсайдером. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 6,70. Натомість на перемогу Данії можна поставити за 1,92.

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії 2:0

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