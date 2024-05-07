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Якщо це правда, то ти шматок лайна: суперник Ломаченка звернувся до скандальної зірки боксу

Сьогодні 23:15 86 0
Якщо це правда, то ти шматок лайна: суперник Ломаченка звернувся до скандальної зірки боксу
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Раян Гарсія

Джерело - Boxing Social.

Австралійський боксер Джордж Камбосос вважає, що якщо Раян Гарсія дійсно вживав заборонені речовини перед боєм з Девіном Хейні, то він "шматок лайна". 

Своїми думками про нещодавній допінговий скандал суперник Василя Ломаченка поділився в інтерв’ю Boxing Social. 

"Якщо це правда, то ти шматок лайна. Наш спорт доволі небезпечний, і ви бачили, як Девін постраждав у тому поєдинку. Думаю, після першого раунду він бився суто на інстинктах. Те, що він протримався 12 раундів, падаючи і все одно йдучи вперед, говорить про те, який він воїн", — сказав Камбосос. 

Нагадаємо, у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами Гарсія здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, через кілька днів після бою в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин" — через це результат поєдинку можуть анулювати. 

Попри перемогу, пояс WBC не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

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