Воррен вражений формою Ф’юрі

Джерело - talkSPORT.
Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) перебуває в ідеальній формі перед боєм проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це повідомив промоутер Френк Воррен.
"Я вважаю, що Тайсон у дуже хорошій формі. Хоча у нього було таке розсічення, все вийшло добре, оскільки він проводив табори один за одним.
Я ще ніколи не бачив його настільки сильним фізично. Побоювання щодо того, що він потрапить прямо у тренувальний табір, полягало в тому, що він надто швидко досягне піка. Він дуже багато працював, щоб 18 травня був у найкращому стані.
Я просто відчуваю, що він покаже чудовий виступ і зупинить Усика", – сказав Воррен.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.