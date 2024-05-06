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Канело: Я бачив кожен удар Мунгуї

Сьогодні 13:35 130 0
Канело: Я бачив кожен удар Мунгуї
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - espn.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) вважає, що здобув впевнену перемогу над Хайме Мунгуя (43-1, 34 КО) у 12-раундовому протистоянні.

Цитує мексиканського боксера ESPN.

"Ця перемога дуже багато важить для мене. Я радий, що дав Хайме таку нагоду. Мунгуя — чудовий хлопець та великий чемпіон. На нього чекає чудова кар'єра. Я дуже пишаюся, що мексиканці спостерігали за нами.

Увесь світ спостерігав за нами, мексиканцями. Я не поспішав, бо маю досвід. Мій суперник чудовий боєць, сильний та розумний. У мене було 12 раундів, щоб виграти бій. Я дійсно добре впорався і пишаюся цим.

Мунгуя трохи повільний, тому я бачив кожен його удар. Іноді йому вдавалося спіймати мене, але це тому, що я діяв надто впевнено. Зараз немає сумнівів, що я найкращий боєць", — сказав Альверес.

Нагадаємо, Канело переміг одноголосним рішенням суддів. Для мексиканця це став четвертий захист Канело поясів WBC, WBA, IBF і WBO. До цього він розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.

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