Канело: Я бачив кожен удар Мунгуї

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) вважає, що здобув впевнену перемогу над Хайме Мунгуя (43-1, 34 КО) у 12-раундовому протистоянні.

Цитує мексиканського боксера ESPN.

"Ця перемога дуже багато важить для мене. Я радий, що дав Хайме таку нагоду. Мунгуя — чудовий хлопець та великий чемпіон. На нього чекає чудова кар'єра. Я дуже пишаюся, що мексиканці спостерігали за нами.

Увесь світ спостерігав за нами, мексиканцями. Я не поспішав, бо маю досвід. Мій суперник чудовий боєць, сильний та розумний. У мене було 12 раундів, щоб виграти бій. Я дійсно добре впорався і пишаюся цим.

Мунгуя трохи повільний, тому я бачив кожен його удар. Іноді йому вдавалося спіймати мене, але це тому, що я діяв надто впевнено. Зараз немає сумнівів, що я найкращий боєць", — сказав Альверес.