Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) з Мексики у 12-раундовому поєдинку переміг земляка Хайме Мунгую (43-1-0, 34 KO).

Альварес здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів — 117-110, 116-109, 116-111. Перемога на класі.

Загалом Канело завдав 234 удари (43,7% з яких були влучними), проти 170 ударів (25,6%) у Хайме.

Огляд бою

Для Канело це став четвертий захист Канело поясів WBC, WBA, IBF і WBO. До цього мексиканець розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.