Непереможний лівієць спробує побити росіянина Бівола

Джерело - Twitter Майка Коппінджера.

Лівійський боксер Малік Зінад (22-0, 16 КО) проведе бій проти росіянина киргизького походження Дмитра Бівола (21-0, 11 КО), який володіє титулом чемпіона WBA в напівважкій вазі.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер з посиланням на слова саудівського промоутера Туркі Аль-аш Шейха.

Зінад стане заміною росіянину Артуру Бетербієву, який мав битися з Біволом, але зазнав травми меніску. Очікується, що він зможе відновитися не раніше вересня.

Востаннє Малік виходив на ринг ще зовсім нещодавно. 24 квітня 30-річний лівієць переміг Джерома Пампелона (18-1, 11 КО) роздільним рішенням суддів.

Бій між Зінадом та Біволом буде частиною карду 5 на 5 між Matchroom Boxing та Queensberry Promotions. Спочатку планувалося, що в головній події шоу битимуться два росіянина, але тепер великий вечір боксу в Саудівській Аравії очолять Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей.