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Непереможний лівієць спробує побити росіянина Бівола

Сьогодні 16:29 109 0
Непереможний лівієць спробує побити росіянина Бівола
#Бівол, #Артур Бетербієв

Джерело - Twitter Майка Коппінджера.

Лівійський боксер Малік Зінад (22-0, 16 КО) проведе бій проти росіянина киргизького походження Дмитра Бівола (21-0, 11 КО), який володіє титулом чемпіона WBA в напівважкій вазі. 

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер з посиланням на слова саудівського промоутера Туркі Аль-аш Шейха. 

Зінад стане заміною росіянину Артуру Бетербієву, який мав битися з Біволом, але зазнав травми меніску. Очікується, що він зможе відновитися не раніше вересня. 

Востаннє Малік виходив на ринг ще зовсім нещодавно. 24 квітня 30-річний лівієць переміг Джерома Пампелона (18-1, 11 КО) роздільним рішенням суддів. 

Бій між Зінадом та Біволом буде частиною карду 5 на 5 між Matchroom Boxing та Queensberry Promotions. Спочатку планувалося, що в головній події шоу битимуться два росіянина, але тепер великий вечір боксу в Саудівській Аравії очолять Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей. 

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