Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) та Френк Мартін (18-0, 12 KO) провели першу битву поглядів.
Бій відбудеться 15 червня.
Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.
Для Джервонти це буде перший бій з квітня минулого року, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.
.@Gervontaa and @TheGhost_2016 waste no time turning up the intensity.— Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 4, 2024
Watch LIVE: https://t.co/wcVNKX4Wkz#TankMartin pic.twitter.com/kteb2NnVJI