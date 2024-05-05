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28.04.2024 07:21 921

Джервонта та Мартін провели першу битву поглядів

Сьогодні 01:00 104 0
Джервонта та Мартін провели першу битву поглядів
#Джервонта Девіс, #Френк Мартін

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) та Френк Мартін (18-0, 12 KO) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 15 червня. 

Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.

Для Джервонти це буде перший бій з квітня минулого року, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку  січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії. 

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