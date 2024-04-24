Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10

Джерело - ringtv.com.
Журнал The Ring оновив свій список десятки боксерів незалежно від вагової категорії.
Очолює рейтинг Р4Р американець Теренс Кроуфорд. Український суперважковаговик Олександр Усик зберіг третю позицію, поступаючись японському чемпіону Наоя Іноуе.
З десятки найкращих вилетів Девін Хейні, який напередодні поступився Раяну Гарсії.
Рейтинг Р4Р від THE RING
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Сауль Альварес
- Артур Бетербієв
- Дмитро Бівол
- Еррол Спенс
- Джервонта Девіс
- Джессі Родрігес
- Юнто Наканаті
Раніше повідомлялося, що український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-1, 23 КО) увійшов в рейтинг від ESPN.