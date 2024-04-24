Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10

Журнал The Ring оновив свій список десятки боксерів незалежно від вагової категорії.

Очолює рейтинг Р4Р американець Теренс Кроуфорд. Український суперважковаговик Олександр Усик зберіг третю позицію, поступаючись японському чемпіону Наоя Іноуе.

З десятки найкращих вилетів Девін Хейні, який напередодні поступився Раяну Гарсії.

Рейтинг Р4Р від THE RING

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Сауль Альварес Артур Бетербієв Дмитро Бівол Еррол Спенс Джервонта Девіс Джессі Родрігес Юнто Наканаті

Раніше повідомлялося, що український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-1, 23 КО) увійшов в рейтинг від ESPN.