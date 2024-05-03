Гірн: Не здивуюся, якщо Канело побʼє Де Ла Хою на зважуванні

Джерело - Чемпіон.

Промоутер Едді Гірн вважає, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) може побити Оскара Де Ла Хойю на зважуванні перед боєм з володарем титулу WBC Silver Хайме Мунгуєю (43-0, 34 KO).

Про це Гірн розповів порталу Matchroom Boxing.

"Я говорив з Канело вчора ввечері. Я не здивуюся, якщо він виб'є свою іскру на зважуванні. Я не здивуюсь, якщо Канело поб'є Оскара Де Ла Хойю. Він не буде вагатися", — сказав Гірн.

🍿 @EddieHearn weighs in on the fallout between Canelo & Oscar De La Hoya 👀 #CaneloMunguia pic.twitter.com/YItDApP3Ou — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 2, 2024

Зазначимо, що Сауль Альварес погрожував вдарити Оскара Де Ла Хойю, якщо той підійде ближче на пресконференції. Поєдинок Канело - Мунгуя відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні. Хайме нокаутував Джона Райдера в 9 раунді.