Гірн: Не здивуюся, якщо Канело побʼє Де Ла Хою на зважуванні

Промоутер Едді Гірн вважає, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) може побити Оскара Де Ла Хойю на зважуванні перед боєм з володарем титулу WBC Silver Хайме Мунгуєю (43-0, 34 KO).

Про це Гірн розповів порталу Matchroom Boxing.

🍿 @EddieHearn weighs in on the fallout between Canelo & Oscar De La Hoya 👀 #CaneloMunguia pic.twitter.com/YItDApP3Ou