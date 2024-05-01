Провідний боксер збірної України повернувся до тренувань після операції на руці

Український боксер Олександр Хижняк відновив тренування після операції на руці, яку він переніс на початку року.

Про це повідомив головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

"Після травми руки свій перший етап підготовки в складі збірної України провів наш найбільш титулований боксер – Олександр Хижняк, єдиний з українців, хто вже виборов олімпійську ліцензію. Це сталося торік на Європейських іграх 2023 у Польщі. А в Конча-Заспі Олександр поєднував індивідуальні заняття під керівництвом свого батька з роботою на снарядах, в парах, де відпрацьовувались комбінації", — сказав Сосновський.

Цього літа Хижняк спробує закрити гештальт і виграти золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Нагадаємо, після поразки у фіналі Токіо-2020 "Полтавський танк" (так Олександра називають за його стиль боксу) вирішив не переходити в профі, аби залишитися в аматорському боксі на ще один олімпійський цикл.

Нещодавно інший відомий український тренер з боксу заявив, що Хижянк може стати наступним українським боксером, який виступить у профі.