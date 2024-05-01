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25.04.2024 21:39 395

Провідний боксер збірної України повернувся до тренувань після операції на руці

Сьогодні 18:34 96 0
Провідний боксер збірної України повернувся до тренувань після операції на руці
#Збірна України з боксу, #Сосновський, #Олександр Хижняк

Джерело - Sport.ua.

Український боксер Олександр Хижняк відновив тренування після операції на руці, яку він переніс на початку року. 

Про це повідомив головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. 

"Після травми руки свій перший етап підготовки в складі збірної України провів наш найбільш титулований боксер – Олександр Хижняк, єдиний з українців, хто вже виборов олімпійську ліцензію. Це сталося торік на Європейських іграх 2023 у Польщі.

А в Конча-Заспі Олександр поєднував індивідуальні заняття під керівництвом свого батька з роботою на снарядах, в парах, де відпрацьовувались комбінації", — сказав Сосновський. 

Цього літа Хижняк спробує закрити гештальт і виграти золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Нагадаємо, після поразки у фіналі Токіо-2020 "Полтавський танк" (так Олександра називають за його стиль боксу) вирішив не переходити в профі, аби залишитися в аматорському боксі на ще один олімпійський цикл. 

Нещодавно інший відомий український тренер з боксу заявив, що Хижянк може стати наступним українським боксером, який виступить у профі. 

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