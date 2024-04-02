Головне
Рекорди Довбика та жахіття для збірної України: як там наші зіграли
Сьогодні 20:00 524
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
Сьогодні 17:18 374
Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги
Сьогодні 16:11 182
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 801
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 545
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 1760
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 417
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 6825
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 545
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 7314
Прямі трансляції

У нього має бути велике майбутнє: екстренер збірної України виділив аматора, який може вистрілити в профі

Сьогодні 23:21 54 0
У нього має бути велике майбутнє: екстренер збірної України виділив аматора, який може вистрілити в профі
#Лоївський, #Олександр Хижняк

Джерело - Sport-express.

Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський вважає, що в Олександра Хижняка великі шанси яскраво проявити себе на професійному рівні. 

Своїми думками про перспективи "Полтавського танка" наставник поділився в інтерв’ю Sport-express. 

"Природно, потрібно пробувати Хижняку. У нього манера ведення бою цікава, але його функціоналка і той "бензин", яким він заправляється, цього вистачає. І в нього бокс дуже видовищний. Хижняк постійно перебуває на середній і ближній дистанції, і дуже рідко в нього січки. Він звик працювати на цій дистанції і це саме професійна робота. 

Зрозуміло, що в профі рукавички інші й удари можуть бути міцнішими, але, дивлячись на інших наших профі, то я думаю, що в Саші тут має бути велике майбутнє, вірю в це", — сказав Лоївський. 

Цього року Олександр Хижняк знову спробує виграти золоту медаль Олімпіади. Він уже гарантував собі участь в боксерському турнірі ОІ-2024, адже завдяки перемозі на Європейських іграх-2023 здобув олімпійську ліцензію. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 10024 1
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 6533 4
Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка 4531 1
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 20172
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 6825
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22635
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47981 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20949 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106439
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117921
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35040 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65361