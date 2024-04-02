У нього має бути велике майбутнє: екстренер збірної України виділив аматора, який може вистрілити в профі

Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський вважає, що в Олександра Хижняка великі шанси яскраво проявити себе на професійному рівні.

Своїми думками про перспективи "Полтавського танка" наставник поділився в інтерв’ю Sport-express.

"Природно, потрібно пробувати Хижняку. У нього манера ведення бою цікава, але його функціоналка і той "бензин", яким він заправляється, цього вистачає. І в нього бокс дуже видовищний. Хижняк постійно перебуває на середній і ближній дистанції, і дуже рідко в нього січки. Він звик працювати на цій дистанції і це саме професійна робота.

Зрозуміло, що в профі рукавички інші й удари можуть бути міцнішими, але, дивлячись на інших наших профі, то я думаю, що в Саші тут має бути велике майбутнє, вірю в це", — сказав Лоївський.