Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк переніс операцію на руці.

Про це розповів тренер боксера Дмитро Сосновський.

"Олександр готувався до Олімпійських ігор за індивідуальним планом. Він мав брати участь в турнірі в Угорщині, який зараз проходить, але отримав травму. У нього відірвалось сухожилля на лівій руці. Він уже прооперований. Операція пройшла вдало, і в нас ще є достатньо часу до Олімпіади.

Він буде відновлюватись і готуватись до Олімпійських ігор по індивідуальному графіку. Спочатку буде відновлення, далі реабілітація, після чого навчально-тренувальний збір. Олександр досвідчений боксер і за цей час ми встигнемо його відновити. Він успішно виступить на Олімпійських іграх", - сказав Сосновський.