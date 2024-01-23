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Хижняк переніс операцію

Операція пройшла вдало
Сьогодні 11:12 312 0
Хижняк переніс операцію
#Олександр Хижняк

Джерело - ukrinform.ua.

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк переніс операцію на руці.

Про це розповів тренер боксера  Дмитро Сосновський.

"Олександр готувався до Олімпійських ігор за індивідуальним планом. Він мав брати участь в турнірі в Угорщині, який зараз проходить, але отримав травму. У нього відірвалось сухожилля на лівій руці. Він уже прооперований. Операція пройшла вдало, і в нас ще є достатньо часу до Олімпіади.

Він буде відновлюватись і готуватись до Олімпійських ігор по індивідуальному графіку. Спочатку буде відновлення, далі реабілітація, після чого навчально-тренувальний збір. Олександр досвідчений боксер і за цей час ми встигнемо його відновити. Він успішно виступить на Олімпійських іграх", - сказав Сосновський.

Раніше Хижняк пропустив турнір в Угорщині.

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