Хргович: Я збираюся знищити Дюбуа

Джерело - boxingscene.com.
Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (17-0, 14 KO) вважає, що британець Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) недостатньо зрілий для великих поєдинків.
Цитує бійця BoxingScene.
"Дюбуа для мене просто маленька дитина. Він не відправить мене спати. Я бився з набагато сильнішими панчерами, і вони не приспали мене. Він не приспить мене. Я збираюся знищити його. Даніель недостатньо зрілий для мене.
Коли ти бачиш його, то він немов дитина, яку забрали у батьків і залишили посеред великого торгового центру.
І дитина дивиться і питає: "Де мої батьки?" Саме таким я його бачу. Він виглядає так, ніби заблукав і не знає, куди йому йти. Він як дитина", — сказав Хргович.
Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.
Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.
Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.