Хргович: Я збираюся знищити Дюбуа

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (17-0, 14 KO) вважає, що британець Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) недостатньо зрілий для великих поєдинків.

Цитує бійця BoxingScene.

"Дюбуа для мене просто маленька дитина. Він не відправить мене спати. Я бився з набагато сильнішими панчерами, і вони не приспали мене. Він не приспить мене. Я збираюся знищити його. Даніель недостатньо зрілий для мене.

Коли ти бачиш його, то він немов дитина, яку забрали у батьків і залишили посеред великого торгового центру.

І дитина дивиться і питає: "Де мої батьки?" Саме таким я його бачу. Він виглядає так, ніби заблукав і не знає, куди йому йти. Він як дитина", — сказав Хргович.