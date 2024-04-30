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25.04.2024 21:39 370

Хргович: Я збираюся знищити Дюбуа

Сьогодні 21:41 125 0
Хргович: Я збираюся знищити Дюбуа
#Філіп Хргович, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxingscene.com.

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (17-0, 14 KO) вважає, що британець Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) недостатньо зрілий для великих поєдинків.

Цитує  бійця BoxingScene.

"Дюбуа для мене просто маленька дитина. Він не відправить мене спати. Я бився з набагато сильнішими панчерами, і вони не приспали мене. Він не приспить мене. Я збираюся знищити його. Даніель недостатньо зрілий для мене.

Коли ти бачиш його, то він немов дитина, яку забрали у батьків і залишили посеред великого торгового центру.

І дитина дивиться і питає: "Де мої батьки?" Саме таким я його бачу. Він виглядає так, ніби заблукав і не знає, куди йому йти. Він як дитина", — сказав Хргович.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків. 

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