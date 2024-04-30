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Визначився наступний суперник Вайлдера після бою з Чжилеєм

Сьогодні 20:22 55 0
Визначився наступний суперник Вайлдера після бою з Чжилеєм
Фото - Getty Images
#Деонтей Вайлдер, #Джаред Андерсон

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) після поєдинку проти колишнього тимчасового чемпіона за версією WBO Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) може зустрітися з Джаредом Андерсоном (17-0, 15 КО) 

Про це розповів організатор вечорів боксу Туркі Аль-Шейх у Twitter.

"Джаред Андерсон зустрінеться з Деонтеєєм Вайлдером 3 серпня у карді шоу Riyadh Season в Лос-Анджелесі, якщо останній буде готовий після бою проти Чжана Чжилея.

Я завжди вважав, що бокс досягне свого піка, коли в ньому з'являться молоді американські надважковаговики, такі як Андерсон. Я вірю в його талант та багатообіцяльне майбутнє", — написав Туркі.

Нагадаємо, Андерсон у своєму попередньому бою переміг Ріяда Мерхі, а у серпні здолав українського суперважковаговика Андрія Руденка.

Бый Вайлдера проти  Чжилея відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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