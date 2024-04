Визначився наступний суперник Вайлдера після бою з Чжилеєм

Ексчемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) після поєдинку проти колишнього тимчасового чемпіона за версією WBO Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) може зустрітися з Джаредом Андерсоном (17-0, 15 КО)

Про це розповів організатор вечорів боксу Туркі Аль-Шейх у Twitter.

The talented Jared Anderson is with us now on August 3rd Riyadh Season card at LA against the "Bronze Bomber" Deontay Wilder - if he's ready by then to fight after 1st of June's fight against Zhilei Zhang. I always believe that boxing would be at its peak when you have young… pic.twitter.com/BHKftgG6qt