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Ексчемпіон світу вважає, що Усик переможе Ф'юрі

Сьогодні 13:42 163 0
Ексчемпіон світу вважає, що Усик переможе Ф'юрі
#Усик - Ф'юрі

Джерело - TalkSport Boxing.

Ексчемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) переможе у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це колишній британський боксер сказав у інтерв'ю TalkSport Boxing.

"Так, я вибираю Усика в бою проти Ф'юрі. Пам'ятаю, коли Усик уперше перейшов у надважку вагу, я сказав: "Він темна конячка". Не списуйте цього хлопця з рахунків.

У попередні роки ми бачили, як крузервейтер переходив у хевівейт і домінував. Багатьом людям здавалося це незбагненним. Говорили, що він ніколи не буде конкурувати з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Я все ще думаю, що Усик його переможе.

Існує думка: "Хороший великий боєць перемагає хорошого маленького бійця". Але я думаю, що Усик – винятковий боєць. З точки зору боксерських здібностей Усик набагато кращий", — сказав Гроувз.

Зазначимо, що у 2017 році Гроувз завоював вакантний титул WBA в другій середній вазі та захистив пояс два рази. У 2019-му оголосив про завершення професійної кар'єри.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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