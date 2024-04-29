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20.04.2024 11:05 811

Джошуа назвав дату свого наступного бою

Сьогодні 20:15 120 0
Джошуа назвав дату свого наступного бою
#Ентоні Джошуа

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе у вересні 2024 року.

Про це сам боксер заявив в інтерв'ю talkSPORT.

"Коли б мені не назвали дату, я буду готовий на сто відсотків. Бій відбудеться в Лондоні, на стадіоні Вемблі. Це те, що мені сказали. Зазвичай ці люди відповідають за свої слова, так що давайте відштовхуватися від цього. Бій буде на Вемблі 20 або 21 вересня.

1 червня в Саудівській Аравії відбудеться турнір 5 на 5. Там поб'ються Філіп Гргович проти Даніеля Дюбуа і Чжан Чжилей проти Деонтея Вайлдера. Туркі Аль аш-Шейх сказав, що хоче, щоб я у майбутньому бився з одним із них, хто буде переможе. Так що я вірю, що зустрінуся з одним із цих боксерів", - сказав Джошуа.

Раніше Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика. Нагадаємо, Ентоні може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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