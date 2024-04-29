Джошуа назвав дату свого наступного бою

Колишній чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе у вересні 2024 року.

Про це сам боксер заявив в інтерв'ю talkSPORT.

"Коли б мені не назвали дату, я буду готовий на сто відсотків. Бій відбудеться в Лондоні, на стадіоні Вемблі. Це те, що мені сказали. Зазвичай ці люди відповідають за свої слова, так що давайте відштовхуватися від цього. Бій буде на Вемблі 20 або 21 вересня.

1 червня в Саудівській Аравії відбудеться турнір 5 на 5. Там поб'ються Філіп Гргович проти Даніеля Дюбуа і Чжан Чжилей проти Деонтея Вайлдера. Туркі Аль аш-Шейх сказав, що хоче, щоб я у майбутньому бився з одним із них, хто буде переможе. Так що я вірю, що зустрінуся з одним із цих боксерів", - сказав Джошуа.