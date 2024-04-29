Бій Тайсон — Пол отримав статус професійного

Джерело - Чемпіон.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола було санкціоновано як професійний поєдинок у суперважкій вазі.

Про це повідомила промоутерська компанія Most Valuable Promotions.

Двобій відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та триватиме вісім раундів.

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Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.