Сіренко міг провести бій з ексчемпіоном світу

Джерело - Seconds Out.
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) міг отримати бій проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого (35-2, 23 KO)
Про це розповів тренер українця Джеймс Алі Башир в інтерв'ю Seconds Out.
"У нас було кілька пропозицій, які зірвалися. Нам якось пропонували бій із Майклом Хантером. Нещодавно нам запропонували побитися з Енді Руїсом, але цей поєдинок отримав Джаррелл Міллер. Тож ми працюємо.
Пропозиція про бій із Руїсом надійшла зовсім недавно. Я бачив, що Джаррелл Міллер отримав цей бій. Нас запитали, чи приймемо ми цей поєдинок, і я відповів: "Так, ми його приймемо". Я вважаю, що це хороший бій для Влада Сіренка. Я думаю, що він готовий.
У Влада рекорд 20-0, 17 нокаутів. Якщо він не готовий зараз, то ніколи не буде готовий", - сказав Алі Башир.
Нагадаємо, свій останній бій Сіренко провів проти американця Деона Ронні Гейла (5-18-1, 4 КО). Вже у 3 раунді українець завдав серію потужних ударів, після яких опонент не зміг продовжити бій.
Енді Руїс свій наступний поєдинок проведе 3 серпня в Лос-Анджелесі (США) з Джареллом Міллером (26-1-1, 22 KO).