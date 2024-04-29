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20.04.2024 11:05 805

Сіренко міг провести бій з ексчемпіоном світу

Сьогодні 17:40 82 0
Сіренко міг провести бій з ексчемпіоном світу
#Алі Башир, #Владислав Сіренко, #Енді Руїс

Джерело - Seconds Out.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) міг отримати бій проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого (35-2, 23 KO)

Про це розповів тренер українця Джеймс Алі Башир в інтерв'ю Seconds Out.

"У нас було кілька пропозицій, які зірвалися. Нам якось пропонували бій із Майклом Хантером. Нещодавно нам запропонували побитися з Енді Руїсом, але цей поєдинок отримав Джаррелл Міллер. Тож ми працюємо.

Пропозиція про бій із Руїсом надійшла зовсім недавно. Я бачив, що Джаррелл Міллер отримав цей бій. Нас запитали, чи приймемо ми цей поєдинок, і я відповів: "Так, ми його приймемо". Я вважаю, що це хороший бій для Влада Сіренка. Я думаю, що він готовий.

У Влада рекорд 20-0, 17 нокаутів. Якщо він не готовий зараз, то ніколи не буде готовий", - сказав Алі Башир.

Нагадаємо, свій останній бій Сіренко провів проти американця Деона Ронні Гейла (5-18-1, 4 КО). Вже у 3 раунді українець завдав серію потужних ударів, після яких опонент не зміг продовжити бій. 

Енді Руїс свій наступний поєдинок проведе 3 серпня в Лос-Анджелесі (США) з Джареллом Міллером (26-1-1, 22 KO).

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