Сіренко міг провести бій з ексчемпіоном світу

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) міг отримати бій проти колишнього чемпіона світу Енді Руїса-молодшого (35-2, 23 KO)

Про це розповів тренер українця Джеймс Алі Башир в інтерв'ю Seconds Out.

"У нас було кілька пропозицій, які зірвалися. Нам якось пропонували бій із Майклом Хантером. Нещодавно нам запропонували побитися з Енді Руїсом, але цей поєдинок отримав Джаррелл Міллер. Тож ми працюємо.

Пропозиція про бій із Руїсом надійшла зовсім недавно. Я бачив, що Джаррелл Міллер отримав цей бій. Нас запитали, чи приймемо ми цей поєдинок, і я відповів: "Так, ми його приймемо". Я вважаю, що це хороший бій для Влада Сіренка. Я думаю, що він готовий.

У Влада рекорд 20-0, 17 нокаутів. Якщо він не готовий зараз, то ніколи не буде готовий", - сказав Алі Башир.