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20.04.2024 11:05 802

Котельник висунув свою кандидатуру на посаду президента ФБУ

Сьогодні 16:19 65 0
Котельник висунув свою кандидатуру на посаду президента ФБУ
#ФБУ, #Андрій Котельник

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Андрій Котельник (32-4-1, 13 КО) висунув свою кандидатуру на пост президента Федерації боксу України. 

Про це він повідомив в Instagram.

"Пройшовши серйозний спортивний шлях від чемпіона України до фіналіста Олімпійських ігор, завоювавши титул чемпіона світу серед професіоналів та захистивши його.

Завершивши карʼєру, я багато років працюю як організатор, керівник, функціонер. Маю великий досвід і знаю, яким саме має бути український бокс, і як має працювати Федерація боксу України.

Разом до перемоги", - написав Котельник.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Андрій Котельник (@kotelnyk_andriy)

Вибори відбудеться 8 червня. Напередодні посаду голови ФБУ залишив Кирило Шевченко, який очолював її з лютого 2022 року. Обов’язки президента наразі виконує  Олег Ільченко.

Зазначимо, що у квітні 2023 року Котельник став головою Львівської обласної організації Федерації боксу України.

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