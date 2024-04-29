Котельник висунув свою кандидатуру на посаду президента ФБУ

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Андрій Котельник (32-4-1, 13 КО) висунув свою кандидатуру на пост президента Федерації боксу України.
Про це він повідомив в Instagram.
"Пройшовши серйозний спортивний шлях від чемпіона України до фіналіста Олімпійських ігор, завоювавши титул чемпіона світу серед професіоналів та захистивши його.
Завершивши карʼєру, я багато років працюю як організатор, керівник, функціонер. Маю великий досвід і знаю, яким саме має бути український бокс, і як має працювати Федерація боксу України.
Разом до перемоги", - написав Котельник.
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Вибори відбудеться 8 червня. Напередодні посаду голови ФБУ залишив Кирило Шевченко, який очолював її з лютого 2022 року. Обов’язки президента наразі виконує Олег Ільченко.
Зазначимо, що у квітні 2023 року Котельник став головою Львівської обласної організації Федерації боксу України.