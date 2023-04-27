Котельник очолив Львівську обласну організацію Федерації боксу України

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Андрій Котельник (32-4-1, 13 КО) очолив Львівську обласну організацію Федерації боксу України.

Про це повідомила Федерація боксу України.

"27 квітня у Львові за участі президента Федерації боксу України Кирила Шевченка і віцепрезидент ФБУ по роботі зі спортсменами Сергія Ватаманюка відбулася позачергова конференція Федерації боксу міста Львова.

На початку засідання Кирило Шевченко заявив, що Львівська обласна ФБУ (під керівництвом Олександра Павельця) не є легітимним осередком ФБУ, її діяльність не відповідає статуту і вимогам ФБУ.

Відтак, очільник Федерації представив присутнім нового президента Львівської обласної ФБУ – легендарного боксера Андрія Котельника", – йдеться в заяві ФБУ.