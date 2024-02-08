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Шевченко залишив посаду президента Федерації боксу України

Шевченко очолював федерацію з лютого 2022 року.
Сьогодні 21:12 298 0
Шевченко залишив посаду президента Федерації боксу України
#Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Федерація боксу України оголосила, що Кирило Шевченко залишив посаду голови організації.

Про це повідомляє ФБУ.

Обов’язки президента виконуватиме Олег Ільченко, який є віцепрезидентом ФБУ.

"1. На сьогодні я маю особисті проблеми та сімейні обставини, тому повинен їх терміново вирішувати.

2. Друге та головне: особисто через мене та деяких людей з мого оточення під ударом стала наша Федерація та наша боксерська родина. Я не маю права та не можу дозволити цьому трапитись. Тому, як я і обіцяв на виборах, якщо я щось буду робити не так, або заважати нашому колективу йти вперед, я покину свою посаду.

Я не можу собі дозволити, підставити нашу Федерацію. Тому я, усвідомлено, без ніякого тиску та впливу інших осіб, щоб не було ніяких чуток та розмов, я особисто прийняв рішення з повною відповідальністю за свої слова, піти з посади президента Федерації боксу України. Я нікуди не втік та не зламався, залишаюся з вами та буду допомагати, чим зможу.

3. Після дуже довгих перемовин перед турніром у Болгарії, я переконав нашого друга та однодумця, першого віцепрезидента Олега Ільченка взяти на себе цю тяжку ношу та велику відповідальність і виконувати обов’язки президента федерації до Олімпійських ігор, а далі як Бог дасть. Ми домовились, що всі рішення будуть прийматися колективно, як це і було, виконкомом та конференцією.

4. Хочу висловити слова великої подяки кожному з вас, хто допомагав мені та підтримував нас у ці неповні два роки під моїм керівництвом! Дякую кожному другу, тренеру та спортсмену, який був з нами в ці складні часи. Головне ми разом перемогли зло та побороли корупцію, яка була до цього. На мій погляд, досягли чимало гарних результатів на змаганнях і змін у роботі Федерації та зробили дружній сильний колектив. Ще раз дуже усім дякую за все та за порозуміння, вважаю кожен з вас зробив би так само, будучи на моєму місці", – йдеться в заяві Шевченка.

Шевченко очолював федерацію з лютого 2022 року. 

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