Красюк сумнівається, що Ф'юрі погодиться на реванш з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО може відмовитися від другого бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"У мене немає особливої впевненості, що бій-реванш відбудеться. Якщо Тайсон програє, чи вистачить у нього впевненості знову вийти на ринг?

Теоретично він може, але ми всі знаємо, що сталося з реваншем проти Володимира Кличка", – сказав Красюк.