Красюк сумнівається, що Ф'юрі погодиться на реванш з Усиком

Джерело - boxingscene.com.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО може відмовитися від другого бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"У мене немає особливої впевненості, що бій-реванш відбудеться. Якщо Тайсон програє, чи вистачить у нього впевненості знову вийти на ринг?
Теоретично він може, але ми всі знаємо, що сталося з реваншем проти Володимира Кличка", – сказав Красюк.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.