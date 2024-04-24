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Красюк сумнівається, що Ф'юрі погодиться на реванш з Усиком

Сьогодні 16:14 100 0
Красюк сумнівається, що Ф'юрі погодиться на реванш з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - boxingscene.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО може відмовитися від другого бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"У мене немає особливої впевненості, що бій-реванш відбудеться. Якщо Тайсон програє, чи вистачить у нього впевненості знову вийти на ринг?

Теоретично він може, але ми всі знаємо, що сталося з реваншем проти Володимира Кличка", – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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