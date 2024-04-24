Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Хейні (31-1, 15 КО) візьме перерву від професійних виступів.

Про це розповів його батько Білл Хейні.

"Девін бере перерву. Ми продовжуватимемо працювати, доки він не повернеться, і я впевнений, що ми зробимо оголошення", — сказав батько боксера.

Напередодні Девін Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги.