Джерело - Boxing 24/7.
Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Хейні (31-1, 15 КО) візьме перерву від професійних виступів.
Про це розповів його батько Білл Хейні.
"Девін бере перерву. Ми продовжуватимемо працювати, доки він не повернеться, і я впевнений, що ми зробимо оголошення", — сказав батько боксера.
Напередодні Девін Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги.