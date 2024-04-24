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Хейні зробить паузу в професійній кар'єрі

Сьогодні 10:01 60 0
Хейні зробить паузу в професійній кар'єрі
#Девін Хейні

Джерело - Boxing 24/7.

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Хейні (31-1, 15 КО) візьме перерву від професійних виступів.

Про це розповів його батько Білл Хейні.

"Девін бере перерву. Ми продовжуватимемо працювати, доки він не повернеться, і я впевнений, що ми зробимо оголошення", — сказав батько боксера.

Напередодні Девін Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунамиВтім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги.

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