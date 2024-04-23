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Кроуфорд та Мадримов боксуватимуть за тимчасовий пояс WBO

Сьогодні 19:18 85 0
Кроуфорд та Мадримов боксуватимуть за тимчасовий пояс WBO
#Теренс Кроуфорд

Джерело - boxingscene.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) свій наступний бій проведе проти володаря поясу Світової боксерської асоціації (WBA) в першій середній вазі Ісраїла Мадримова (10-0-1, 7 КО) з Узбекистану.

Про це повідомляє Boxing Scene.

На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона Світової боксерської організації (WBO). Поєдинок має відбутися 3 серпня у Лос-Анджелесі. 

Нагадаємо, що в липні минулого року Теренс Кроуфорд переміг Еррола Спенса та став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі. Втім, вже восени Міжнародна боксерська федерація (IBF) забрала у нього пояс, через що він втратив статус абсолюта. 

Мадримов 8 березня переміг Магомета Кубранова, завоювавши титул WBA у першій середній вазі.

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