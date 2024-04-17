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Якщо цей поєдинок принесе гроші, то його влаштують: Богачук заговорив про бій з лідером P4P

Сьогодні 21:47 53 0
Якщо цей поєдинок принесе гроші, то його влаштують: Богачук заговорив про бій з лідером P4P
#Теренс Кроуфорд, #Сергій Богачук

Джерело - Sport-express.ua.

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що його бій проти Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) можливий тільки тоді, коли він буде вигідний з точки зору бізнесу. 

Про потенційну зустріч з чинним лідером рейтингу Pound-for-Pound Сергій поміркував в інтерв’ю Sport-express.ua. 

"Можливо все, але вони, в першу чергу, будуть розглядати наскільки це їм вигідно. Якщо цей  поєдинок принесе гроші, збере людей, то, звичайно, його влаштують. А якщо ні, то, можливо, що бій буде пізніше чи взагалі його не буде. Передовсім потрібно розглядати прибутковість цього бою", — сказав Богачук. 

Також нещодавно Сергій здивував своєю відповіддю на питання, що він робив би, якби опинився в зачиненій кімнаті з Владіміром Путіним. 

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