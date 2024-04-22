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Гарсія поставив 2 млн доларів на свою перемогу в бою з Хейні

Сьогодні 18:17 118 0
Гарсія поставив 2 млн доларів на свою перемогу в бою з Хейні
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) додатково заробив на поєдинку проти Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO).

Про це американський боєць повідомив в Instagram.

"Король Раян" зробив ставку на свою перемогу в бою з Девіном. Він забрав виграш у розмірі 12 млн доларів, при ставці у 2 млн.

"Якщо робите ставку, то ставте на себе. Близько 50 мільйонів (ймовірно більше) за одну ніч, не так вже й погано.

Я дозволю Богові вказати мені, як використати ці гроші", - написав Гарсія.

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Допис, поширений Ryan Garcia (@kingryan)

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

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