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Батько Хейні: Ми хочемо реваншу з Гарсією

Сьогодні 17:59 115 0
Батько Хейні: Ми хочемо реваншу з Гарсією
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - boxing247.com.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-1, 15 КО) буде вимагати реванш у Раяна Гарсії (25-1, 20 KO).

Про це заявив батько боксера — Білл Хейні.

"Ми точно хочемо реваншу. Девін є чемпіоном WBC. Він не міг втратити пояс, тому що Раян мав надлишкову вагу і не зміг вкластися в ліміт.

Ми хотіли, щоб бій відбувся. У нього був хороший план, як на рингу, так і за його межами. Ви не можете відняти це в нього. Я все ще буду представляти Девіна з такою ж пристрастю", - сказав Хейні.

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами переміг чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги.

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