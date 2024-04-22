Батько Хейні: Ми хочемо реваншу з Гарсією

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-1, 15 КО) буде вимагати реванш у Раяна Гарсії (25-1, 20 KO).

Про це заявив батько боксера — Білл Хейні.

"Ми точно хочемо реваншу. Девін є чемпіоном WBC. Він не міг втратити пояс, тому що Раян мав надлишкову вагу і не зміг вкластися в ліміт.

Ми хотіли, щоб бій відбувся. У нього був хороший план, як на рингу, так і за його межами. Ви не можете відняти це в нього. Я все ще буду представляти Девіна з такою ж пристрастю", - сказав Хейні.