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Я з’їм твою селезінку: Раян Гарсія кинув виклик непереможному британцю

Сьогодні 09:35 167 0
Я з’їм твою селезінку: Раян Гарсія кинув виклик непереможному британцю
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) вже визначився зі своїм наступним суперником. 

У соціальній мережі X (Twitter) він викликав на бій непереможного британця Конора Бенна (23-0, 14 КО). 

«Давай зробимо це в Лодоні на «О2 Арені». Я відіб’ю тобі селезінку, а потім з’їм її. Вітання, Лондон», — написав Гарсія. 

На минулих вихідних «Король Раян» у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами переміг чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Конор Бенн у своєму попередньому бою здолав Пітера Добсона. Нагадаємо, протягом тривалого часу 27-річний був дискваліфікований за вживання забороненої речовини. Минулого літа йому дозволили повернутися на ринг, але Британська боксерська рада досі не дозволила йому проводити поєдинки на території Великої Британії. 

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