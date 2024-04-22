Я з’їм твою селезінку: Раян Гарсія кинув виклик непереможному британцю

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) вже визначився зі своїм наступним суперником.

У соціальній мережі X (Twitter) він викликав на бій непереможного британця Конора Бенна (23-0, 14 КО).

Let’s run it in London at the 02



I will fracture you SPLEIN and then eat it



Shoutout London 🇬🇧 https://t.co/tnFyRyQgho — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 21, 2024 «Давай зробимо це в Лодоні на «О2 Арені». Я відіб’ю тобі селезінку, а потім з’їм її. Вітання, Лондон», — написав Гарсія.

На минулих вихідних «Король Раян» у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами переміг чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Конор Бенн у своєму попередньому бою здолав Пітера Добсона. Нагадаємо, протягом тривалого часу 27-річний був дискваліфікований за вживання забороненої речовини. Минулого літа йому дозволили повернутися на ринг, але Британська боксерська рада досі не дозволила йому проводити поєдинки на території Великої Британії.