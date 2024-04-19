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Красюк: Ми хочемо, щоб перемога Усика не була затьмарена недостатньою підготовкою Ф'юрі

Сьогодні 17:49 82 0
Красюк: Ми хочемо, щоб перемога Усика не була затьмарена недостатньою підготовкою Ф'юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - World Boxing News.

Промоутер Олександра Усика (21-0, 14 КО) Олександр Красюк пояснив, чому команда українського боксера погодилася перенести бій з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Красюк розповів порталу World Boxing News.

"Тренування — це ключ до успіху. І я дуже сподіваюся, що Ф'юрі зможе викластися на повну. Ми хочемо, щоб перемога Усика не була затьмарена недостатньою підготовкою Тайсона. З цієї причини Олександр погодився дати йому час на відновлення після невдалого бою з Нгану і після розсічення", — заявив промоутер.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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