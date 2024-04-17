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Хейні: Щасливий, що зміг навчитися в бою з Ломаченком

Сьогодні 17:59 60 0
Хейні: Щасливий, що зміг навчитися в бою з Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15  КО) щасливий, що отримав досвід у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це Хейні розповів напередодні поєдинку з Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

"Я отримав стільки досвіду. Я взяв досвід Ломи і додав його до свого досвіду. І навіть у наступному бою ви побачили, наскільки я був кращим у наступному бою.

Хейні та Гарсія провели битву поглядів напередодні бою

Але це те, що відбувається, коли ти боксуєш з великими бійцями. Ти вчишся, отримуєш досвід і стаєш кращим. Тож я щасливий, що зміг навчитися в цьому бою, здобути перемогу та рухатися далі", — сказав Хейні.

Нагадаємо, що двобій Хейні — Гарсія відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбосос за вакантний пояс IBF 12 травня в Австралії.

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