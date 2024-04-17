Хргович: Змушу Дюбуа знову здатися

Джерело - BoxNation.

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (17-0, 14 KO) впевнений у своїй достроковій перемозі над британцем Даніелем Дюбуа (20-2, 19 КО).

Про це він заявив у коментарі BoxNation.

"Якщо ти здався раз, то зробиш це знову. Дюбуа провів хороший бій проти Міллера, показав більше мужності, але Джаррелл – не потужний панчер. Він іде вперед, але не може вдарити. У нашому поєдинку буде інша історія. Я вмію бити, я швидший, у мене хороша витривалість. Для нього це буде значно важчий бій. Я думаю, що знову змушу його здатися", - сказав Хргович.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.