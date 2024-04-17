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Красюк відреагував на можливу відмову Усика від реваншу з Ф'юрі

Сьогодні 15:45 96 0
Красюк відреагував на можливу відмову Усика від реваншу з Ф'юрі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - worldboxingnews.net.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО може зустрітися з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) навіть  після поразки в бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Це не тема для обговорення, тому що Тайсон не зможе перемогти Усика.

Поразка Ф'юрі не скасовує можливість проведення поєдинку між ним та Джошуа, оскільки вони можуть визначити, хто з них сильніший невдаха", – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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