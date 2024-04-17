Бій з Дюбуа може стати останнім в кар'єрі Хрговича

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (17-0, 14 KO) готовий завершити кар'єру у випадку поразки від британця Даніеля Дюбуа.

Цитує бійця Boxing Scene.

"Я вважаю себе найкращим. Я наполегливо працюю, і я в цьому спорті вже 18 років, працюю як одержимий. Якщо я програю Дюбуа, тоді до біса це. Якби я виявився не таким хорошим, я б пішов на пенсію", – сказав Хргович.

Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.