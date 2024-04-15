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07.04.2024 07:40 1098

Стала відома вартість перегляду бою Хейні — Гарсія

Сьогодні 20:08 62 0
Стала відома вартість перегляду бою Хейні — Гарсія
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - dazn.com.

Стала відома вартість перегляду бою за участю чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15  КО) проти Раяна Гарсії (24-1, 20 KO).

Поєдинок на території України транслюватиме платформа DAZN.

Переглянути двобій можна за 14,99 грн, але при цьому потрібно купити підписку. Перший місяць коштує 195 грн, а кожен наступний - 370.

Нагадаємо, бій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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