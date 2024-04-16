Намагатимуся домовитися: Богачук розповів, що робив би, якби опинився в одній кімнаті з Путіним

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) намагався б дипломатично вирішити проблему війни в Україні, якби в нього була така можливість.

В інтерв’ю Sport-express.ua боксер розповів, що зробив би, якби був зачинений в одній кімнаті з Владіміром Путіним.

"Думаю, що намагатимуся з ним домовитися, щоб скоріше завершилася ця клята війна", — сказав Богачук.

Нещодавно Сергій відвідав українських військових, які перебувають на реабілітації в Мексиці. Також нещодавно промоутер Богачука розповів, коли відбудеться перший титульний захист.