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Намагатимуся домовитися: Богачук розповів, що робив би, якби опинився в одній кімнаті з Путіним

Сьогодні 17:10 103 0
Намагатимуся домовитися: Богачук розповів, що робив би, якби опинився в одній кімнаті з Путіним
#Сергій Богачук

Джерело - Sport-express.ua.

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) намагався б дипломатично вирішити проблему війни в Україні, якби в нього була така можливість. 

В інтерв’ю Sport-express.ua боксер розповів, що зробив би, якби був зачинений в одній кімнаті з Владіміром Путіним. 

"Думаю, що намагатимуся з ним домовитися, щоб скоріше завершилася ця клята війна", — сказав Богачук. 

Нещодавно Сергій відвідав українських військових, які перебувають на реабілітації в Мексиці. Також нещодавно промоутер Богачука розповів, коли відбудеться перший титульний захист

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