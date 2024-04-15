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07.04.2024 07:40 1098

Хейні: Я нокаутую Гарсію

Сьогодні 17:40 163 0
Хейні: Я нокаутую Гарсію
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - FightHype.com.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15  КО) впевнений у легкій перемозі над Раяном Гарсією (24-1, 20 KO).

Про це він повідомив під час спільного інтерв’ю зі своїм батьком, Біллом Хейні.

Девін: "Я гарантую, що Раян впаде під час бою. Обіцяю тобі, я нокаутую Раяна. Ти побачиш, що я на рівень вищий за цього хлопця. Як я вже казав, він боєць рівня C, а я рівня A+. Я збираюся це показати в нашому бою", – сказав Хейні.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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