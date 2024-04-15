Хейні: Я нокаутую Гарсію

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) впевнений у легкій перемозі над Раяном Гарсією (24-1, 20 KO).

Про це він повідомив під час спільного інтерв’ю зі своїм батьком, Біллом Хейні.

Девін: "Я гарантую, що Раян впаде під час бою. Обіцяю тобі, я нокаутую Раяна. Ти побачиш, що я на рівень вищий за цього хлопця. Як я вже казав, він боєць рівня C, а я рівня A+. Я збираюся це показати в нашому бою", – сказав Хейні.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, що Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.