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07.04.2024 07:40 960

Паркер продовжує креативити — тепер кинув виклик Джошуа під пісню Еда Ширана

Сьогодні 13:47 159 0
Паркер продовжує креативити — тепер кинув виклик Джошуа під пісню Еда Ширана
#Ентоні Джошуа, #Джозеф Паркер

Джерело - Чемпіон.

Новозеландський боксер надважкої ваги Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) знову оригінально підійшов до виклику на бій. 

Нещодавно він записав кліп під пісню Back For Good для Ділліана Вайта, а тепер схожим чином викликав на реванш Ентоні Джошуа. 

Зазначимо, що Паркер вже бився з Джошуа в 2018 році. Тоді Ентоні переміг одностайним рішенням суддів, завдавши Джозефу першої поразки в професійній кар’єрі. В наступному бою новозеландець поступився вищезгаданому Вайту. 

Втім, зараз у 32-річного Паркера вдалий період. У грудні 2023 року він сенсаційно здолав Деонтея Вайлдера, а нещодавно перебоксував Чжана Чжилея та став новим тимчасовим чемпіоном WBO в надважкій вазі. 

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