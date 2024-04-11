Паркер продовжує креативити — тепер кинув виклик Джошуа під пісню Еда Ширана

Джерело - Чемпіон.

Новозеландський боксер надважкої ваги Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) знову оригінально підійшов до виклику на бій.

Нещодавно він записав кліп під пісню Back For Good для Ділліана Вайта, а тепер схожим чином викликав на реванш Ентоні Джошуа.

Let’s build a LEGO ring for Parker v Joshua 2 @anthonyjoshua 🥊



🎥🎞️: @kerryrusselltv pic.twitter.com/p67Vvozdrg — Joseph Parker (@joeboxerparker) April 10, 2024

Зазначимо, що Паркер вже бився з Джошуа в 2018 році. Тоді Ентоні переміг одностайним рішенням суддів, завдавши Джозефу першої поразки в професійній кар’єрі. В наступному бою новозеландець поступився вищезгаданому Вайту.

Втім, зараз у 32-річного Паркера вдалий період. У грудні 2023 року він сенсаційно здолав Деонтея Вайлдера, а нещодавно перебоксував Чжана Чжилея та став новим тимчасовим чемпіоном WBO в надважкій вазі.