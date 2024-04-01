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Паркер записав кліп, у якому викликав на бій Вайта

Сьогодні 13:17 145 0
Паркер записав кліп, у якому викликав на бій Вайта
#Ділліан Вайт, #Джозеф Паркер

Джерело - Чемпіон.

Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) оригінально викликав Ділліана Вайта (30-3, 20 КО) на поєдинок. 

У своєму твіттері новозеландський надважковаговик опублікував кліп на пісню Back For Good, а під відео написав: «Ділліан Вайт, хочу, аби ти повернувся назавжди. Якщо ні, то я йду далі». 

Паркер та Вайт билися липні 2018 року. Тоді всі три судді визнали переможцем Ділліана. 

Нагадаємо, Вайт нещодавно провів перший бій після того, як його визнали невинним у вживанні допінгу. Після того британець заявив, що буде битися з ким загодно. 

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