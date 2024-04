Паркер записав кліп, у якому викликав на бій Вайта

Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) оригінально викликав Ділліана Вайта (30-3, 20 КО) на поєдинок.

У своєму твіттері новозеландський надважковаговик опублікував кліп на пісню Back For Good, а під відео написав: «Ділліан Вайт, хочу, аби ти повернувся назавжди. Якщо ні, то я йду далі».

I want you back for good Dillian Whyte 🥊 If not, I’m moving on ✌🏼



🎥🎞️: @kerryrusselltv pic.twitter.com/ExTlu2wlwc