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Богачук: Бій із Фундорою буде, але не цього року

Сьогодні 20:05 52 0
Богачук: Бій із Фундорою буде, але не цього року
#Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Xsport.

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) розповів про майбутній бій із володарем поясів WBC і WBO Себастьяном Фундорою (21-1-1, 13 КО).

Український боксер надав коментар щодо планів на поєдинок з американцем виданню Xsport.

"Думаю, що бій із Фундорою буде, але не цього року. У його команди трохи інші плани, і в мене вже є серйозний титул, тому, я думаю, ми проведемо кілька захистів, розкрутимо нашу дуель сильніше, і потім нас пізніше зведуть. Це така моя думка, враховуючи, що я бачу навколо.

Відразу після бою з Цзю до Фундора в ринг піднявся Спенс, не розумію, навіщо він це зробив. Можливо, йому готують бій із ним? Або, можливо, буде реванш із Цзю, власне йому зараз точно не до мене. Та й мені не до нього, адже, повторюся, у мене є титул, і ми зараз його розкручуватимемо, мені потрібно провести кілька боїв із хлопцями, які стоять у рейтингу WBC", - сказав Богачук.

Нагадаємо, що Сергій впевнено здолав Брайана Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

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