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Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі

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Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Боб Арум, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - BoxNation.

Промоутер Боб Арум виділив слабке місце володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF  у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) у майбутньому поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО)

Про це Арум розповів у інтерв'ю BoxNation.

"Усик – чудовий спортсмен. Але коли я зараз дивлюся на нього, мені здається, що він вже не такий, як раніше. Чи не став він вразливим до ударів по корпусу?

Я переглянув запис його бою з Дюбуа. Чи був там удар нижче пояса – спірне питання. Цей удар цілком могли визнати легітимним, тому що Даніель влучив точно в лінію пояса.

Усику знадобилося 5 хвилин, щоб оговтатися. Тому виникає питання: чи не зменшився ресурс його тіла? Ми не знаємо", – сказав Арум.

Раніше Воррен назвав ахіллесовою п'ятою Усика його тіло.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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