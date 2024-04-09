Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі

Промоутер Боб Арум виділив слабке місце володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) у майбутньому поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО)

Про це Арум розповів у інтерв'ю BoxNation.

"Усик – чудовий спортсмен. Але коли я зараз дивлюся на нього, мені здається, що він вже не такий, як раніше. Чи не став він вразливим до ударів по корпусу?

Я переглянув запис його бою з Дюбуа. Чи був там удар нижче пояса – спірне питання. Цей удар цілком могли визнати легітимним, тому що Даніель влучив точно в лінію пояса.

Усику знадобилося 5 хвилин, щоб оговтатися. Тому виникає питання: чи не зменшився ресурс його тіла? Ми не знаємо", – сказав Арум.