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Богачук: Задоволений боєм з Мендосою

Сьогодні 16:37 101 0
Богачук: Задоволений боєм з Мендосою
#Мендоса, #Сергій Богачук

Джерело - xsport.ua.

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) задоволений своїм боксом у поєдинку проти американця Браяна Мендоси (22-4, 16 КО).

Про це боксер заявив у коментарі Xsport.

"Я задоволений боксом від себе, задоволений саме тим, як я відпрацював у захисті. Як ми відпрацьовували всі ці моменти у залі, так само я відпрацював вже в бою. Я намагався якомога менше пропускати та грамотно пресингувати.

Тому ще раз – так, я своїм боєм задоволений", - сказав Богачук.

Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.

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