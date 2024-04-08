Богачук: Задоволений боєм з Мендосою

Джерело - xsport.ua.
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) задоволений своїм боксом у поєдинку проти американця Браяна Мендоси (22-4, 16 КО).
Про це боксер заявив у коментарі Xsport.
"Я задоволений боксом від себе, задоволений саме тим, як я відпрацював у захисті. Як ми відпрацьовували всі ці моменти у залі, так само я відпрацював вже в бою. Я намагався якомога менше пропускати та грамотно пресингувати.
Тому ще раз – так, я своїм боєм задоволений", - сказав Богачук.
Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.