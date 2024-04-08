Богачук: Задоволений боєм з Мендосою

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) задоволений своїм боксом у поєдинку проти американця Браяна Мендоси (22-4, 16 КО).

Про це боксер заявив у коментарі Xsport.

"Я задоволений боксом від себе, задоволений саме тим, як я відпрацював у захисті. Як ми відпрацьовували всі ці моменти у залі, так само я відпрацював вже в бою. Я намагався якомога менше пропускати та грамотно пресингувати.

Тому ще раз – так, я своїм боєм задоволений", - сказав Богачук.