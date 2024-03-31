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Богачук – Мендоса: огляд бою

Сьогодні 11:19 238 0
Богачук – Мендоса: огляд бою
#Сергій Богачук

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив американця Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

12-раундовий поєдинок відбувся в Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

Огляд бою

Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул. Але  вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.

Усі українці-чемпіони світу з боксу

  1. Володимир Кличко
  2. Віталій Кличко
  3. Володимир Сидоренко
  4. Сергій Дзінзірук
  5. Андрій Котельник
  6. Юрій Нужненко
  7. В'ячеслав Сенченко
  8. Василь Ломаченко
  9. Віктор Постол
  10. Олександр Усик
  11. Олександр Гвоздик
  12. Артем Далакян
  13. Сергій Богачук
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