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Промоутер Ф'юрі розповів, чи може Тайсон зустрітися з Джошуа у 2024 році

Вчора 23:15 185 0
Промоутер Ф'юрі розповів, чи може Тайсон зустрітися з Джошуа у 2024 році
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Френк Воррен, промоутер боксера Тайсона Ф'юрі, заявив, що цього року його підопічний точно не зустрінеться на ринзі з Ентоні Джошуа.

Наводить слова представника "циганського короля" видання talkSPORT.

"Ні, цього бою не буде цього року. Скільки разів ми маємо говорити всім, що наша позиція дуже проста?

Отож, 18 травня в Ер-Ріяді відбудеться бій Ф'юрі проти Олександра Усика. У того, хто програв, буде право вимагати реванш, і вони це зроблять, тому що в цьому бою замішані величезні гроші.

Після цього я впевнений, що ми домовимося про поєдинок, якщо Ф'юрі виграє обидва бої, а Джошуа продовжить перемагати", - сказав Воррен.

Раніше ми повідомляли, що Джошуа змінив плани щодо завершення кар'єри.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком та Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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