Промоутер Ф'юрі розповів, чи може Тайсон зустрітися з Джошуа у 2024 році

Френк Воррен, промоутер боксера Тайсона Ф'юрі, заявив, що цього року його підопічний точно не зустрінеться на ринзі з Ентоні Джошуа.

Наводить слова представника "циганського короля" видання talkSPORT.

"Ні, цього бою не буде цього року. Скільки разів ми маємо говорити всім, що наша позиція дуже проста?

Отож, 18 травня в Ер-Ріяді відбудеться бій Ф'юрі проти Олександра Усика. У того, хто програв, буде право вимагати реванш, і вони це зроблять, тому що в цьому бою замішані величезні гроші.

Після цього я впевнений, що ми домовимося про поєдинок, якщо Ф'юрі виграє обидва бої, а Джошуа продовжить перемагати", - сказав Воррен.