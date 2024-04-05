Джошуа змінив плани щодо завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) не завершить кар'єру в 35 років, як він раніше планував.

Про це він повідомив у коментарі boxing247.

"Я завжди казав, що завершу кар'єру в 35 років. Мені виповниться 35 у жовтні. Думаю, ще років зо два чи близько того, якщо моє тіло витримає", - зазначив Ентоні.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Ентоні може стати запасним боксером бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі.