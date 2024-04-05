Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 686 1
День, коли Реал став сливовим
Сьогодні 11:35 212
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Сьогодні 11:31 121
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Сьогодні 10:50 148
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:33 333
Сестри Кіченок пробилися у півфінал турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 352
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 22683 2
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 578
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 797
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 619
Прямі трансляції

Джошуа змінив плани щодо завершення кар'єри

Сьогодні 12:04 70 0
Джошуа змінив плани щодо завершення кар'єри
#Ентоні Джошуа

Джерело - boxing247.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) не завершить кар'єру в 35 років, як він раніше планував.

Про це він повідомив у коментарі boxing247.

"Я завжди казав, що завершу кар'єру в 35 років. Мені виповниться 35 у жовтні. Думаю, ще років зо два чи близько того, якщо моє тіло витримає", - зазначив Ентоні.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Ентоні може стати запасним боксером бою Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом Хацкевич розірвав контракт з польським клубом 10665 1
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 22683 2
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5850
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 8053
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6636
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 9066
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30527
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15220
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70486
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48081 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98362
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21136 2